Путин и Алиев провели телефонный разговор - ОБНОВЛЕНО

29 декабря Президент Российской Федерации Владимир Путин позвонил Президенту Азербайджанской Республики Ильхаму Алиеву.

Об этом 1news.az сообщает со ссылкой на пресс-службу Президента АР.

В ходе телефонного разговора главы государств продолжили обсуждение вопросов, связанных с крушением пассажирского самолета Закрытого акционерного общества «Азербайджан Хава Йоллары».

16:22

Президент РФ Владимир Путин и президент Азербайджана Ильхам Алиев провели телефонный разговор, в ходе которого продолжили обсуждение вопросов, связанных с крушением самолета компании Azerbaijan Airlines, сообщили в Кремле.

«Путин и Алиев сегодня в телефонном разговоре продолжили обсуждение различных вопросов, связанных с авиакатастрофой самолета «Азербайджанских авиалиний», - сказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Источник: ТАСС