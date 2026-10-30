Кто станет новым омбудсменом Азербайджана? Парламент рассматривает кандидатуры

В Милли Меджлис выдвинуты кандидатуры трёх человек на должность Уполномоченного по правам человека (омбудсмена) Азербайджанской Республики.

Как сообщает АПА, это отражено в проекте постановления «Об избрании Уполномоченного по правам человека (омбудсмена) Азербайджанской Республики», вынесенном на обсуждение на состоявшемся сегодня заседании Комитета Милли Меджлиса по правам человека.

Кандидатами на должность омбудсмена являются действующий омбудсмен Сабина Алиева, Джейхун Гараджаев и Эльшана Велиева.

Сабина Яшар гызы Алиева 29 ноября 2019 года была избрана Милли Меджлисом омбудсменом из числа трёх кандидатов, выдвинутых Президентом Азербайджанской Республики.

Джейхун Ясинали оглу Гараджаев в 2010–2025 годах занимал должность судьи Конституционного суда Азербайджанской Республики.

С 2016 года он является независимым экспертом Европейского комитета по предупреждению пыток и бесчеловечного или унижающего достоинство обращения или наказания (CPT). Срок его мандата истекает в 2028 году.

Эльшана Рафик гызы Велиева является судьёй Верховного суда и членом Комитета по отбору судей.

Отметим, что вопрос «Об избрании Уполномоченного по правам человека (омбудсмена) Азербайджанской Республики» включён в повестку дня завтрашнего заседания Комитета Милли Меджлиса по правам человека.

Согласно закону «Об Уполномоченном по правам человека (омбудсмене) Азербайджанской Республики», омбудсмен избирается сроком на 7 лет. За 30 дней до истечения срока полномочий действующего омбудсмена Президент Азербайджанской Республики представляет Милли Меджлису Азербайджанской Республики кандидатуры трёх человек для избрания нового омбудсмена. Милли Меджлис Азербайджанской Республики в течение 15 дней принимает соответствующее решение об избрании омбудсмена.

Одно и то же лицо не может быть избрано на должность омбудсмена более двух раз.