Объявлен список вузов и программ для обучения за рубежом в рамках Госпрограммы на 2025-2026 учебный год

На 2025-2026 учебный год определен перечень образовательных программ на уровнях бакалавриата, магистратуры и докторантуры в престижных университетах мира в рамках «Государственной программы обучения молодежи за рубежем на 2022-2028 годы».

В список утвержденных образовательных программ на следующий учебный год вошли 4405 программ, преподаваемых в 221 престижном высшем учебном заведении в 32 странах мира по 15 приоритетным направлениям специальностей. Кроме того, в этом году кандидаты получат возможность учиться в престижных высших учебных заведениях 11 стран, которые входят в ведущие мировые рейтинговые таблицы и не были охвачены в прошлом году.

Список включает 1311 программ бакалавриата и 3094 программы магистратуры.

По госпрограмме поступить в докторантуру могут лица по 15 приоритетным направлениям специализации из перечисленных высших учебных заведений.

При этом кандидаты могут участвовать в конкурсе на основании своих писем о зачислении на программы бакалавриата, магистратуры и докторантуры по любой области специализации, предлагаемые высшими учебными заведениями, входящими в десятку лучших в рейтингах «Times Higher Education» и «QS World University Rankings».

Также будут приниматься заявки кандидатов на программы бакалавриата и магистратуры, предлагаемые престижными высшими учебными заведениями в сфере культуры и искусства.

Ознакомиться с соответствующим списком можно по ссылке.

Отметим, что согласно соответствующему распоряжению главы государства, квота приема на участие в Госпрограмме установлена ​​в размере 500 человек. Начиная с 2025 года не более 25 процентов квоты будет охватывать уровень бакалавра и не более 20 процентов будут охватывать уровень докторантуры.