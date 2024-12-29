На ряде бакинских дорог затруднено движение транспорта
В настоящее время на ряде дорог и проспектов Баку наблюдаются пробки.
Об этом сообщили в Центре интеллектуального управления транспортом.
Затруднено движение по следующим направлениям:
1. Шоссе Баку-Сумгайыт, в направлении Хырдаланского круга;
2. Шоссе Баку-Сумгайыт, в направлении станции метро "20 Января";
3. Тбилисский проспект, от пересечения с улицей Измир в направлении станции метро "20 Января";
4. Тбилисский проспект, от станции метро "20 Января" в направлении центра;
5. Улица Юсифа Сафарова, в направлении центра;
6. Улица Юсифа Сафарова, в направлении проспекта Гейдара Алиева;
7. Проспект Микаила Усейнова, от Площади Флага в направлении круга "Азнефть";
8. Улица Узеира Гаджибейли, до пересечения с проспектом Азадлыг;
9. На улице Зарифы Алиевой;
10. Улица 28 Мая, от пересечения с улицей Пушкина до пересечения с улицей Рашида Бейбутова;
11. Улица Рашида Бейбутова, в направлении Центрального банка;
12. Улица Бакиханова, от пересечения с проспектом Иншаатчылар в направлении парка "Деде Горгуд";
13. Улица Кёроглу Рагимова, от улицы Гюлары Гадирбековой в направлении улицы академика Гасана Алиева;
14. Улица Кёроглу Рагимова, от пересечения с улицей ак. Гасана Алиева в направлении проспекта Гейдара Алиева;
15. Улица Алы Мустафаева, в направлении проспекта Зии Буньядова;
16. Проспект Зии Буньядова, от Бакинского олимпийского стадиона в направлении станции метро "20 Января";
17. Улица Диляры Алиевой, от пересечения с улицей Пушкина до пересечения с улицей Рашида Бейбутова;
18. Улица Шамси Бадалбейли, от "Зимнего парка" в направлении Центрального банка;
19. Улица Афияддина Джалилова, в направлении улицы Юсифа Сафарова;
20. Проспект Гейдара Алиева, основная дорога, в направлении центра;
21. Проспект Гейдара Алиева, вспомогательная дорога, в направлении центра;
22. Улица Ниязи, в направлении круга "Азнефть";
23. Улица Абдулвахаба Саламзаде, в направлении проспекта Зии Буньядова.