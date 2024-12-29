Тело командира воздушного судна AZAL, разбившегося под Актау, передано семье

Тело капитана воздушного судна (КВС) Azerbaijan Airlines (AZAL) Игоря Кшнякина, погибшего в авиакатастрофе близ Актау на западе Казахстана, передано его семье.

Как передает Report, тело покойного пилота в ночь на 29 декабря было доставлено в Баку спецбортом.

В соответствующем отделении Объединения судебно-медицинской экспертизы и патологической анатомии Минздрава в столице была проведена судебно-медицинская экспертиза.

Затем тело специальным транспортом было доставлено по адресу проживания И.Кшнякина и передано его семье.