В Газахе в доме обнаружено тело сотрудника ANAMA
В Газахе в доме обнаружено тело 43-летнего мужчины.
Как сообщает западное бюро Report, тело жителя Агдамского района Васифа Ягубова (1981 г.р.) обнаружено в ванной комнате его квартиры.
Тело передано в Газахское районное отделение Объединения судебно-медицинской экспертизы и патологической анатомии. Причины смерти устанавливаются.
Отметим, что погибший являлся сотрудником Агентства по разминированию Азербайджана (ANAMA).
По факту ведется расследование.
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