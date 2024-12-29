В Газахе в доме обнаружено тело сотрудника ANAMA

В Газахе в доме обнаружено тело 43-летнего мужчины.

Как сообщает западное бюро Report, тело жителя Агдамского района Васифа Ягубова (1981 г.р.) обнаружено в ванной комнате его квартиры.

Тело передано в Газахское районное отделение Объединения судебно-медицинской экспертизы и патологической анатомии. Причины смерти устанавливаются.

Отметим, что погибший являлся сотрудником Агентства по разминированию Азербайджана (ANAMA).

По факту ведется расследование.