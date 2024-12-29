В память о погибших в катастрофе самолета AZAL: Пилоты UzAirways сделали два круга над Актау - ВИДЕО

Пилоты самолета авиакомпании Uzbekistan Airways сделали два круга над казахстанским городом Актау в память о жертвах крушения воздушного судна Embraer 190 ЗАО Azerbaijan Airlines (AZAL), выполнявшего рейс Баку - Грозный.

Как передает Anhor.uz, самолет UzAirways выполнял рейс HY9701 из Ташкента в Грозный.

25 декабря пассажирский самолет Embraer 190, принадлежащий AZAL, следовавший по маршруту Баку-Грозный, потерпел крушение в 3-х километрах от аэропорта Актау.

На борту самолета находились 67 человек (62 пассажира и 5 членов экипажа).

После крушения пассажирского самолета в больницу поступили 27 человек. Из них 15 человек являются гражданами Азербайджанской Республики, 8 - Российской Федерации, 3 – Кыргызстана.

Личность одного человека пока не установлена.

Оба пилота, а также бортпроводница погибли, два члена экипажа выжили.