В память о погибших в катастрофе самолета AZAL: Пилоты UzAirways сделали два круга над Актау - ВИДЕО
Пилоты самолета авиакомпании Uzbekistan Airways сделали два круга над казахстанским городом Актау в память о жертвах крушения воздушного судна Embraer 190 ЗАО Azerbaijan Airlines (AZAL), выполнявшего рейс Баку - Грозный.
Как передает Anhor.uz, самолет UzAirways выполнял рейс HY9701 из Ташкента в Грозный.
25 декабря пассажирский самолет Embraer 190, принадлежащий AZAL, следовавший по маршруту Баку-Грозный, потерпел крушение в 3-х километрах от аэропорта Актау.
На борту самолета находились 67 человек (62 пассажира и 5 членов экипажа).
После крушения пассажирского самолета в больницу поступили 27 человек. Из них 15 человек являются гражданами Азербайджанской Республики, 8 - Российской Федерации, 3 – Кыргызстана.
Личность одного человека пока не установлена.
Оба пилота, а также бортпроводница погибли, два члена экипажа выжили.