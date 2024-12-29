Отец погибшей бортпроводницы Хокюмы Алиевой: Горжусь своей дочерью

Джалил Алиев, отец погибшей в авиакатастрофе стюардессы Хокюмы Алиевой, заявил, что гордится своей дочерью.

Об этом он сказал на церемонии прощания с членами экипажа пассажирского самолета AZAL, потерпевшего крушение при выполнении рейса Баку-Грозный.

По словам Джалила Алиева, гибель Хокюмы Алиевой стала тяжелой утратой не только для ее семьи, но и для государства и народа.

«Горжусь своей дочерью. Она всегда будет жить. Я очень ее люблю», - сказал он.

Напомним, что 25 декабря самолет Embraer авиакомпании «Азербайджанские авиалинии», следовавший из Баку в Грозный, потерпел крушение недалеко от казахстанского города Актау. На борту самолета находились 67 человек, 38 из которых погибли, 29 - выжили.

Источник: Report