Отец погибшей бортпроводницы Хокюмы Алиевой: Горжусь своей дочерью
Джалил Алиев, отец погибшей в авиакатастрофе стюардессы Хокюмы Алиевой, заявил, что гордится своей дочерью.
Об этом он сказал на церемонии прощания с членами экипажа пассажирского самолета AZAL, потерпевшего крушение при выполнении рейса Баку-Грозный.
По словам Джалила Алиева, гибель Хокюмы Алиевой стала тяжелой утратой не только для ее семьи, но и для государства и народа.
«Горжусь своей дочерью. Она всегда будет жить. Я очень ее люблю», - сказал он.
Напомним, что 25 декабря самолет Embraer авиакомпании «Азербайджанские авиалинии», следовавший из Баку в Грозный, потерпел крушение недалеко от казахстанского города Актау. На борту самолета находились 67 человек, 38 из которых погибли, 29 - выжили.
Источник: Report
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