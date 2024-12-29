Анастасия Кшнякина: Подвиг моего отца навсегда останется в памяти азербайджанского народа - ВИДЕО

Подвиг Игоря Кшнякина навсегда останется в памяти Азербайджана, его семьи, а также людей, которых он спас.

Об этом сказала Анастасия Кшнякина, дочь пилота Игоря Кшнякина, погибшего при крушении самолета AZAL вблизи казахстанского города Актау, на церемонии прощания с погибшими членами экипажа лайнера.

«Отец был отзывчивым и жизнерадостным человеком. Это был человек сильным духом и преданный своему делу. За годы своей карьеры он не раз доказывал, что жизни пассажиров были для него важнейшей частью профессии. <...> В тот трагический день мой отец посадил самолет, спасая жизни пассажиров. Его поступок является ярким примером того, каким должен быть настоящий пилот. Его подвиг останется в памяти нашей семьи, Азербайджана и всего мира», - сказала она.

Напомним, что 25 декабря самолет Embraer авиакомпании «Азербайджанские авиалинии», следовавший из Баку в Грозный, потерпел крушение недалеко от казахстанского города Актау. На борту самолета находились 67 человек, 38 из которых погибли, 29 выжили.

Источник: Report