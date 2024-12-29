Вице-президент AZAL: Потерпевший крушение самолет подвергся незаконному внешнему воздействию

Пассажирский самолет Embraer, выполнявший рейс Баку-Грозный, подвергся незаконному внешнему воздействию, в результате чего системы управления воздушным судном вышли из строя.

Об этом заявил вице-президент AZAL Ильхам Амиров на церемонии прощания с погибшими членами экипажа рейса Баку-Грозный.

«В этот критический момент наши пилоты проявили огромное мужество и героизм. Экипаж отправил аварийный сигнал в аэропорты Грозного и Махачкалы, но, к сожалению, положительного ответа они не получили», - сказал вице-президент AZAL.

Напомним, что 25 декабря самолет Embraer авиакомпании «Азербайджанские авиалинии», следовавший из Баку в Грозный, упал недалеко от казахстанского города Актау. На борту самолета находились 67 человек, 38 из которых погибли, 29 выжили.

Источник: Report