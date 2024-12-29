Глава Следкома РФ и Генпрокурор АР обсудили ход расследования крушения самолета AZAL

Председатель Следственного комитета (СК) России Александр Бастрыкин в воскресенье обсудил по телефону с генпрокурором Азербайджана Кямраном Алиевым ход расследования обстоятельств крушения самолета «Азербайджанских авиалиний» в районе города Актау.

Речь шла о налаженном всестороннем взаимодействии российских следователей и криминалистов с коллегами из следственно-оперативных групп Азербайджана и Казахстана.

А.Бастрыкин заверил, что с российской стороны привлечены к работе наиболее опытные сотрудники центрального аппарата СК России в сфере расследования авиапроисшествий, оснащенные передовой криминалистической техникой. Он добавил, что проводится комплекс следственных действий, цель которых установить все причины и обстоятельства произошедшей трагедии.

В ходе разговора стороны определили первостепенные задачи в рамках плана совместного расследования, выразив готовность к дальнейшему всеобъемлющему сотрудничеству.