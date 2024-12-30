Названа компания, выбранная для осуществления пассажирских рейсов Баку-Нахчыван

Азербайджанское агентство наземного транспорта (AYNA) обнародовало итоги тендера на осуществление пассажирских перевозок по направлению Баку-Нахчыван.

В сообщении Агентства отмечается, что победителем тендера стало ООО BakuBus.

С 1 января 2025 года из Баку в Нахчыван ежедневно будут осуществляться рейсы современными и комфортабельными автобусами марки Neoplan.

Рейсы в Нахчыван ежедневные, и регулируются в зависимости от пассажирского спроса.

Стоимость билетов - 30 манатов, их можно приобрести на портале biletim.az или в кассах автовокзалов.

Автобусы по данному направлению, проходя через территорию Ирана, в целом, преодолевают расстояние в 645 километров.

В 2024 году по регулярному автобусному маршруту Баку-Нахчыван было перевезено около 61 500 пассажиров.

AYNA продолжит работы по обновлению автобусного парка междугородних перевозок и обеспечению доступности общественного транспорта.