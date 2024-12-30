Генпрокурор Азербайджана поговорил с Бастрыкиным по делу о крушении самолета
Генеральный прокурор Азербайджана Кямран Алиев находится в интенсивном контакте с генпрокурорами Казахстана, России, председателем Следственного комитета России, а также генпрокурором Бразилии по делу о крушении самолета «Азербайджанских авиалиний» в Актау.
Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу ГП страны.
В ходе разговора с генпрокурором РФ Игорем Красновым Алиев отметил, что отправленным в Грозный сотрудникам прокуратуры Азербайджана была оказана необходимая поддержка.
Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин проинформировал Алиева о создании следственной группы по делу.
Источник: Gazeta.Ru
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