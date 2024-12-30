Генпрокурор Азербайджана поговорил с Бастрыкиным по делу о крушении самолета

Генеральный прокурор Азербайджана Кямран Алиев находится в интенсивном контакте с генпрокурорами Казахстана, России, председателем Следственного комитета России, а также генпрокурором Бразилии по делу о крушении самолета «Азербайджанских авиалиний» в Актау.

Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу ГП страны.

В ходе разговора с генпрокурором РФ Игорем Красновым Алиев отметил, что отправленным в Грозный сотрудникам прокуратуры Азербайджана была оказана необходимая поддержка.

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин проинформировал Алиева о создании следственной группы по делу.

Источник: Gazeta.Ru