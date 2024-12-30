Арабские СМИ написали об интервью Президента Ильхама Алиева относительно крушения самолета

Высказывания Президента Ильхама Алиева о причинах крушения пассажирского самолета авиакомпании «Азербайджанские авиалинии» были в центре внимания арабских СМИ.

В новостях, переданных телеканалами Sky news Arabia, «Аль-Арабия», «Аль-Джазира», «Аль-Кахира ньюс», «Аль-Хурра», «MTV Ливан», «Аль-Араби», а также изданиями и новостными агентствами «Аль-Шарг аль-Авсат», «Аль-Шарг», «Аль-Ахрам», «Аль-Мисри аль-Яум», «Эр-Риад», «Аль-Гудс», «Аль-Яум» сообщается, что глава государства заявил, что пассажирский самолет был приведен в неуправляемое состояние средствами радиоэлектронной борьбы на территории России, в результате обстрела, произведенного с земли пострадала хвостовая часть самолета.

В публикациях проводятся слова Президента Ильхама Алиева: «Факты заключаются в том, что азербайджанский гражданский самолет получил повреждение извне на территории России, близ города Грозный, и практически потерял управление. Мы также знаем, что наш самолет был приведен в неуправляемое состояние средствами радиоэлектронной борьбы. Это первое повреждение, нанесенное самолету. В то же время в результате огня, открытого с земли, сильно пострадала и хвостовая часть самолета", - сказал он.

В новостях также отмечается, что Президент Ильхам Алиев не верит в то, что инцидент был совершен преднамеренно, кроме того, у азербайджанской стороны есть три ожидания от России в связи с инцидентом.

В публикациях отмечается, что 28 декабря Президент России Владимир Путин в ходе телефонного разговора с Президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым выразил извинения в связи с авиакатастрофой. В то же время в новостях подчеркивается, что в ходе телефонного разговора президентов двух стран продолжилось обсуждение вопросов, связанных с крушением пассажирского самолета.

Источник: АЗЕРТАДЖ