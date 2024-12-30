«Теңіз-жүрек»: В Казахстане написали песню в память о жертвах крушения самолета AZAL - ВИДЕО
В братском Казахстане написали песню-посвящение нашей общей трагедии – крушению самолета авиакомпании «Азербайджанские авиалинии» 25 декабря близ Актау.
Песня «Теңіз-жүрек» исполняется на казахском и азербайджанском языках.
Автор музыки Ренат Гайсин, слова Данияр Алдаберген и Эльмира Дехгани.
Песней поделился в своем телеграм-канале азербайджанский политолог, глава Центра исследований Южного Кавказа Фархад Мамедов.
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