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«Теңіз-жүрек»: В Казахстане написали песню в память о жертвах крушения самолета AZAL - ВИДЕО

First News Media16:41 - Сегодня
«Теңіз-жүрек»: В Казахстане написали песню в память о жертвах крушения самолета AZAL - ВИДЕО

В братском Казахстане написали песню-посвящение нашей общей трагедии – крушению самолета авиакомпании «Азербайджанские авиалинии» 25 декабря близ Актау.

Песня «Теңіз-жүрек» исполняется на казахском и азербайджанском языках.

Автор музыки Ренат Гайсин, слова Данияр Алдаберген и Эльмира Дехгани.

Песней поделился в своем телеграм-канале азербайджанский политолог, глава Центра исследований Южного Кавказа Фархад Мамедов.

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