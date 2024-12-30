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Девять пострадавших при крушении самолета AZAL выписаны домой для амбулаторного лечения

First News Media17:15 - Сегодня
Девять пострадавших при крушении самолета AZAL выписаны домой для амбулаторного лечения

Пять человек, пострадавших в результате крушения азербайджанского самолета в Актау (Казахстан), продолжают лечение в "Ени Клинике", подведомственной TƏBIB.

Как сообщили Report в TƏBIB, девять пациентов, ранее находившихся на стационарном лечении, в удовлетворительном состоянии выписаны домой для амбулаторного наблюдения.

Пациент, который находился в реанимации в стабильно тяжелом состоянии, переведен в стационарное отделение. Его состояние оценивается как средней тяжести.

Остальные пациенты, находящиеся на лечении, чувствуют себя удовлетворительно. Они находятся под постоянным наблюдением врачей.

Напомним, что 25 декабря самолет Embraer авиакомпании "Азербайджанские авиалинии", следовавший из Баку в Грозный, потерпел крушение недалеко от казахстанского города Актау. На борту самолета находились 67 человек, 38 из которых погибли, 29 - выжили.

Президент Азербайджана Ильхам Алиев сказал, что самолет подвергся внешнему физико-техническому воздействию во время нахождения в воздушном пространстве России, полностью потерял управление и был направлен в сторону Актау, и только благодаря мужеству и профессионализму пилотов смог совершить аварийную посадку.

Позднее глава РФ Владимир Путин в ходе телефонного разговора с азербайджанским лидером Ильхамом Алиевым принес извинения в связи с инцидентом.

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