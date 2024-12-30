На ряде улиц и проспектов столицы затруднено движение транспорта - ФОТО
Центр интеллектуального управления транспортом (НИИМ) Министерства внутренних дел (МВД) Азербайджана распространил информацию о последней ситуации на столичных дорогах.
Как говорится в сообщении Центра, на нижеприведенных улицах и проспектах Баку в настоящее время наблюдаются пробки:
1. Шоссе Баку-Сумгайыт в направлении Хырдаланского круга;
2. Шоссе Баку-Сумгайыт, в направлении станции метро "20 Января";
3. Улица Юсифа Сафарова, в направлении центра;
4. Улица Ниязи, в направлении круга "Азнефть";
5. Проспект Микаила Усейнова, от площади Флага в направлении круга "Азнефть";
6. Тбилисский проспект, от пересечения с улицей Измир в направлении станции метро "20 Января";
7. Тбилисский проспект, от станции метро "20 Января" в направлении центра;
8. Улица Бакиханова, от пересечения с проспектом Иншаатчылар в направлении парка "Деде Горгуд";
9. Проспект Хатаи, в направлении проспекта Гейдара Алиева;
10. Улица Кёроглу Рагимова, от улицы Гюлары Гадирбековой в направлении улицы ак. Гасана Алиева;
11. Проспект Зии Буньядова, от пересечения с улицей Ахмеда Раджабли в направлении станции метро "20 Января";
12. Улица Афияддина Джалилова, в направлении улицы Юсифа Сафарова;
13. Улица Узеира Гаджибейли, до пересечения с проспектом Азадлыг;
14. Улица Зарифы Алиевой;
15. Улица 28 Мая, от пересечения с улицей Пушкина до пересечения с улицей Рашида Бейбутова;
16. Улица Дилары Алиевой, от пересечения с улицей Пушкина до пересечения с улицей Рашида Бейбутова;
17. Улица Шамси Бадалбейли, от "Зимнего парка" в направлении Центрального банка;
18. Проспект Бюльбюля, перед станцией метро "Сахиль".