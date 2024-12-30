Шуша впервые встречает Новый год вместе с жителями - ФОТО

Территория "Гюллю баг" в городе Шуша украшена по случаю 31 декабря - Дня солидарности азербайджанцев мира и Нового года.

Об этом сообщили в Управлении Государственного заповедника города Шуша.

Сообщается, что выставка рисунков и изделий ручной работы жителей Шуши, а также различные кулинарные изделия вызывают интерес у посетителей праздничного мероприятия.

В нем принимают участие представители отелей и ресторанов, действующих в Шуше.

Различные праздничные мероприятия в городе продлятся до 13 января 2025 года.