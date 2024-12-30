В праздничные дни отдела техосмотра будут работать в круглосуточном режиме - Дорожная полиция
Главное управление Государственной дорожной полиции сделало заявление в связи с праздничными днями.
Отмечается, что в связи с Днем солидарности азербайджанцев мира и Новым годом, несмотря на то, что дни 31декабря-5 января объявлены нерабочими, пункты технического осмотра продолжат оказывать услуги.
В праздничные дни центры осмотра в Сабунчинском и Гарадагском (возле Торгового центра «Сядяряк») и отделы техосмотра в других районах страны будут работать в круглосуточном режиме.
Для получения дополнительной информации, можно позвонить по телефонам: 012-590-71-13, или 099-810-09-02.
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