В Индии маленькая девочка сидит без еды в глубоком колодце восемь дней

В Индии трехлетняя девочка упала в колодец и провела в нем без еды восемь дней.

Об этом пишет Daily Mail.

Инцидент произошел в индийской деревне Котпутли в Раджастхане. Девочка находится на 45-метровой глубине, она очень слаба и не может двигаться, отмечает издание. Ребенку подают кислород через трубку и наблюдают за ним с помощью видеокамеры.

Спасатели пробовали разные методы, чтобы добраться до девочки, но пока ни один из них не оказался эффективным. На площадку доставили сваебойную машину для рытья туннеля, для ускорения процесса был отправлен 100-тонный кран.

Непрекращающиеся дожди затрудняют спасательную операцию.

Источник: Gazeta.Ru