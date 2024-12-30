В Азербайджане начались недельные праздничные каникулы.

Кабинет Министров принял решение о перестановке рабочих и выходных дней в календаре.

Согласно постановлению, для обеспечения последовательности рабочих и выходных дней, рабочие дни 30 декабря 2024 года и 3 января 2025 года в календаре поменяли местами с нерабочими днями 28 и 29 декабря 2024 года.

31 декабря - День солидарности азербайджанцев мира, 1 и 2 января - праздник Нового года являются нерабочими днями. 4 и 5 января следующего года – суббота и воскресенье. Таким образом, 7 дней подряд – 30 и 31 декабря 2024 года, 1, 2, 3, 4 и 5 января 2025 года будут нерабочими.