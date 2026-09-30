В Азербайджане изменили понятие раннего брака

Кабинет министров внес изменения в правила информирования молодежи о важности семьи и брака, а также о негативных последствиях ранних и родственных браков.

Согласно изменениям, изменено понятие раннего брака. Теперь ранним браком будет считаться создание семейного союза с несовершеннолетним с целью создания семьи без официальной регистрации брака.

Таким образом, понятие раннего брака теперь охватывает и случаи, когда несовершеннолетний фактически создает семью без заключения официального брака.