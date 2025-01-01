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Временный поверенный в делах посольства Ирана вызван в МИД

First News Media14:28 - Сегодня
Временный поверенный в делах посольства Ирана вызван в МИД

Временный поверенный в делах Исламской Республики Иран в Азербайджане Сейид Джафар Агайи Марьян вызван в МИД.

Как сообщили в ведомстве, поводом стали оскорбительные высказывания в адрес Азербайджана и президента Ильхама Алиева, прозвучавшие 29 декабря 2024 года на мероприятии в Ардебиле с участием представителя Верховного лидера Ирана аятоллы Сейида Хасана Амели.

Выступление транслировалось в эфире одного из каналов Организации радио и телевидения Ирана.

"Азербайджанская сторона выразила решительный протест Ирану в связи с этим инцидентом. Кроме того, было выражено недовольство явным разжиганием антиазербайджанских настроений среди населения Ирана в последнее время", - подчеркнули в МИД.

В МИД сообщили дипломату, что антиазербайджанская пропаганда противоречит духу двусторонних отношений, целям и задачам, стоящим перед странами. Было отмечено, что подобные действия направлены на создание ненависти и вражды, а не на сохранение и углубление межгосударственных и межличностных отношений.

Азербайджан требует положить конец подобным провокациям против страны, подчеркнули в ведомстве.

Источник: Report

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