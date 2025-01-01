Президент Ильхам Алиев поздравил своего кубинского коллегу

Президент Азербайджана Ильхам Алиев направил поздравительное письмо Президенту Кубы Мигелю Диас-Канелю Бермудесу по случаю национального праздника этой страны.

Об этом 1news.az сообщает со ссылкой на официальный сайт Президента АР.

В послании говорится:

«Уважаемый господин Президент,

От своего имени и от имени народа Азербайджана передаю Вам и в Вашем лице всему Вашему народу самые искренние поздравления и наилучшие пожелания по случаю национального праздника Республики Куба – Дня Освобождения.

Дружественные отношения между Азербайджаном и Кубой основаны на добрых традициях. Верю, что, используя имеющиеся возможности, мы совместными усилиями сможем добиться дальнейшего развития межгосударственных отношений, расширения плодотворного сотрудничества в сферах, представляющих взаимный интерес.

Пользуясь этой приятной возможностью, поздравляю Вас с Новым 2025 годом, желаю Вам крепкого здоровья, успехов в делах, дружественному народу Кубы – постоянного благополучия и процветания».