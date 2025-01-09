Председатель Совета Европейского Союза

9 января президент Совета Европейского Союза Антониу Кошта позвонил Президенту Азербайджанской Республики Ильхаму Алиеву.

Антониу Кошта выразил соболезнования главе нашего государства и народу Азербайджана в связи с крушением самолета, отметил, что Европейский Союз поддерживает позицию нашей страны по всестороннему расследованию этой катастрофы.

Президент Ильхам Алиев поблагодарил за соболезнования.

В ходе телефонного разговора состоялся обмен мнениями по транспортным вопросам между Азербайджаном и Европейским Союзом, в частности, перевозкам по маршруту Транскаспийский-Средний коридор, проекту создания зеленого энергетического коридора, соединяющего бассейны Каспийского и Черного морей, вопросам экспорта азербайджанского газа в страны-члены Европейского Союза и сотрудничества в энергетической сфере. Также была достигнута договоренность о продолжении контактов.