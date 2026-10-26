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Президент Ильхам Алиев принял Верховного представителя Альянса цивилизаций ООН - ФОТО

Редакция 1news13:42 - Сегодня
Президент Ильхам Алиев принял Верховного представителя Альянса цивилизаций ООН - ФОТО

26 октября Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев принял заместителя Генерального секретаря ООН, высокого представителя по Альянсу цивилизаций, специального посланника ООН по борьбе с исламофобией Мигеля Анхеля Моратиноса.

Как сообщает АЗЕРТАДЖ, Мигель Анхель Моратинос поздравил с организацией в Азербайджане очередного Форума по межкультурному диалогу. Гость подчеркнул, что этот Форум стал важной платформой для продвижения межкультурного и межрелигиозного диалога на международном уровне.

Высоко оценив поддержку, оказываемую Азербайджаном деятельности Альянса цивилизаций ООН, Мигель Анхель Моратинос отметил, что наша страна играет значимую роль в поощрении межкультурного и межрелигиозного диалога в международном масштабе.

Он также приветствовал активную позицию Азербайджана в сфере борьбы с исламофобией и регулярное проведение в нашей стране международных конференций, посвященных этой теме, подчеркнул, что Альянс цивилизаций ООН поддерживает усилия Азербайджана в этом направлении.

Мигель Анхель Моратинос поблагодарил за добровольные финансовые взносы Азербайджана в Альянс цивилизаций ООН.

Президент Ильхам Алиев отметил, что Азербайджан и Альянс цивилизаций ООН связывает многолетнее успешное сотрудничество. Он сказал, что наша страна и впредь будет поддерживать деятельность Альянса.

Глава нашего государства подчеркнул важность проводимого в Азербайджане Форума межкультурного диалога с точки зрения обсуждения актуальных вопросов, беспокоящих международную общественность, и поощрения взаимопонимания.

На встрече состоялся обмен мнениями о перспективах сотрудничества между Азербайджаном и Альянсом цивилизаций ООН.

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