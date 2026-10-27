Президент, первая леди и члены их семьи ознакомились с выставкой «Mənim Abşeronum: Üstə gəl» - ФОТО

Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев, Первая леди Мехрибан Алиева, их дочери Лейла Алиева и Арзу Алиева 27 октября в Азербайджанском национальном музее искусств ознакомились с ретроспективной выставкой под названием "Mənim Abşeronum: Üstə gəl", посвященной 80-летнему юбилею выдающегося художника, председателя Союза художников Азербайджана, народного художника Фархада Халилова.

Об этом распространила информацию Пресс-служба Президента Азербайджана.