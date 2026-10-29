Байрамов назвал приоритеты председательства Азербайджана в ОТГ

Приоритетом Азербайджана в период председательства в Организации тюркских государств (ОТГ) остается укрепление связей между странами-участницами и развитие практического сотрудничества.

Как сообщает Report со ссылкой на МИД Азербайджана, об этом заявил министр иностранных дел Джейхун Байрамов на заседании Совета министров иностранных дел ОТГ в Анкаре.

По его словам, среди приоритетных направлений также сохранение общего исторического и культурного наследия, укрепление связей между народами, повышение институциональной эффективности организации, расширение экономических и транспортных связей и укрепление ее международных позиций. Эти направления были вновь подтверждены на Габалинском саммите в октябре 2025 года.

В начале выступления Байрамов поздравил Турцию и ее народ со 103-й годовщиной провозглашения Республики.

Глава МИД отметил, что на фоне глобальных конфликтов, вызовов международному праву и уязвимости мировой архитектуры безопасности особое значение приобретают взаимное доверие, общие интересы и солидарность.

Он подчеркнул необходимость углубления политического диалога и координации в сфере безопасности, отметив состоявшуюся в Баку встречу секретарей советов безопасности.

В числе важных направлений сотрудничества Байрамов назвал принятие дорожной карты на 2027 год по совместному производству продукции оборонной промышленности и технологическому взаимодействию.

Министр также указал на необходимость расширения взаимодействия в сферах торговли, инвестиций, транспорта, энергетики, финансов, цифрового развития, инноваций и перспективных технологий.

Говоря о гуманитарных и культурных инициативах, Байрамов отметил проведение Недели тюркского мира, приуроченной к 100-летию Первого тюркологического съезда, первого заседания руководителей государственных органов, отвечающих за вопросы религии, в Шуше, а также VII заседания Совета руководителей мусульманских религиозных управлений в Баку.

Глава МИД сообщил и о совместных дипломатических усилиях в Нью-Йорке, направленных на получение ОТГ статуса наблюдателя при Генеральной Ассамблее ООН.

По его словам, формат «ОТГ+» открывает новые возможности для сотрудничества с третьими странами и международными организациями.

Байрамов призвал обеспечить эффективное выполнение принятых решений, постоянное участие национальных институтов, а также усилить роль Секретариата ОТГ в мониторинге достигнутого прогресса и координации деятельности.

Он подтвердил приверженность Азербайджана дальнейшему повышению эффективности ОТГ и развитию результативного сотрудничества в рамках организации.