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Общество

Напавший на журналистов в Баку оказался профессиональным боксером

Фаига Мамедова13:01 - Сегодня
Напавший на журналистов в Баку оказался профессиональным боксером

Как сообщалось ранее, накануне в средней школе № 225 Ясамальского района Баку было совершено нападение на съемочную группу REAL TV.

По полученной Trend информации, один из лиц, предположительно участвовавших в инциденте, - Х. Тагилы - занимается профессиональным боксом. Сообщается, что он принимал участие в мероприятиях Федерации бокса Азербайджана, а также выступал за один из детских футбольных клубов.

Известно также, что спустя несколько часов после происшествия он оставил комментарий под одной из публикаций в социальной сети, касающейся данного инцидента.

Отвечая интернет-пользователям, комментировавшим кадры инцидента, он написал со своего профиля в Instagram: «Пусть никто не высказывает свое мнение, толком ничего не зная».

Напомним, что нападение на журналистов в средней школе № 225 произошло накануне при участии телевизионных съемочных групп, прибывших на место в связи с тем, что ученица 7-го класса школы выпала из окна во время уроков.

По имеющимся данным, во дворе школы между журналистами и группой лиц возник конфликт. Во время инцидента оператор и стажер REAL TV были избиты и получили телесные повреждения различной степени тяжести. Сообщается также об избиении сотрудника телеканала Space.

По факту полицией произведены задержания, в настоящее время ведется расследование.

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