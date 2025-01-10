День рождения в операционной: Сотрудников наказали штрафом - ПОДРОБНОСТИ

В операционной частной клиники German Hospital был устроен сюрприз в честь дня рождения врача, что обернулось штрафом для четырех сотрудников.

Об этом сообщило Министерство здравоохранения Азербайджана через Центр аналитической экспертизы в ответ на запрос Oxu.аz.

Минздрав провел в клинике внеплановую проверку 9 января 2025 года, чтобы изучить инцидент. В ходе проверки было выявлено административное нарушение, за которое четверо сотрудников были оштрафованы на 500 манатов каждый по статье 215.3 Кодекса об административных правонарушениях.

В заявлении подчеркивается, что в случае повторного выявления нарушений будут приняты дополнительные меры. В особо серьезных случаях, включая случаи с летальным исходом, вопрос будет передан в судмедэкспертизу и правоохранительные органы.

Отмечается также, что пациенты имеют право требовать у врачей сертификаты. В случае отказа предоставить документ граждане могут обратиться в Центр аналитической экспертизы через горячую линию или электронную почту для проведения проверки.

Напомним, что 8 января хирург-гинеколог клиники Ляман Алиева разместила в социальных сетях пост о том, как коллеги поздравили ее с днем рождения в операционной. После широкого обсуждения врач удалила публикацию.

Позднее заместитель директора German Hospital Сафтар Алиев сообщил, что Ляман Алиева освобождена от должности.