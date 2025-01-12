В Баку произошел пожар в жилом доме

В девятиэтажном жилом доме в Сураханском районе Баку произошел пожар.

Как сообщает Report со ссылкой на Министерство по чрезвычайным ситуациям (МЧС), пожар произошел на 7-м этаже девятиэтажного жилого дома.

В результате возгорания в однокомнатной квартире общей площадью 35 м² сгорели один телевизор и тумба под него, а также от высокой температуры обгорела одна оконная рама. Квартира была защищена от дальнейшего распространения огня.

Пожар был оперативно ликвидирован подразделениями противопожарной службы.