В Баку произошел пожар в жилом доме
В девятиэтажном жилом доме в Сураханском районе Баку произошел пожар.
Как сообщает Report со ссылкой на Министерство по чрезвычайным ситуациям (МЧС), пожар произошел на 7-м этаже девятиэтажного жилого дома.
В результате возгорания в однокомнатной квартире общей площадью 35 м² сгорели один телевизор и тумба под него, а также от высокой температуры обгорела одна оконная рама. Квартира была защищена от дальнейшего распространения огня.
Пожар был оперативно ликвидирован подразделениями противопожарной службы.
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