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Состоялось новогоднее представление «Волшебный мир ребенка» - ФОТО

First News Media21:15 - Сегодня
Состоялось новогоднее представление «Волшебный мир ребенка» - ФОТО

В Бакинском Олимпийском спортивном комплексе состоялось новогоднее шоу под названием «Волшебный мир ребенка», организованное клубом Ocag Sport.

Как сообщает АЗЕРТАДЖ, сначала минутой молчания была почтена память погибших в результате крушения пассажирского самолета Embraer 190 Закрытого акционерного общества «Азербайджан Хава Йоллары», выполнявшего рейс Баку-Грозный.

Далее спортсмены клуба Ocag Sport продемонстрировали интересные выступления по художественной гимнастике, аэробике и акробатике. Особый колорит празднику придали танцы под национальную и зарубежную музыку.

Шоу подарило зрителям всех возрастов незабываемые моменты, позволив им ощутить волшебство Нового года. У детей была возможность совершить путешествие в удивительный сказочный мир. Дед Мороз, любимый персонаж Нового года, встретился с детьми и порадовал их песнями, танцами, играми и новогодними шутками.

В мероприятии приняли участие министр молодежи и спорта Фарид Гаибов, заместитель министра Мариана Василева, а также члены семьи пилота Игоря Кшнякина, которому посмертно присвоено звание «Национальный Герой».

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