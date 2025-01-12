Состоялось новогоднее представление «Волшебный мир ребенка» - ФОТО

В Бакинском Олимпийском спортивном комплексе состоялось новогоднее шоу под названием «Волшебный мир ребенка», организованное клубом Ocag Sport.

Как сообщает АЗЕРТАДЖ, сначала минутой молчания была почтена память погибших в результате крушения пассажирского самолета Embraer 190 Закрытого акционерного общества «Азербайджан Хава Йоллары», выполнявшего рейс Баку-Грозный.

Далее спортсмены клуба Ocag Sport продемонстрировали интересные выступления по художественной гимнастике, аэробике и акробатике. Особый колорит празднику придали танцы под национальную и зарубежную музыку.

Шоу подарило зрителям всех возрастов незабываемые моменты, позволив им ощутить волшебство Нового года. У детей была возможность совершить путешествие в удивительный сказочный мир. Дед Мороз, любимый персонаж Нового года, встретился с детьми и порадовал их песнями, танцами, играми и новогодними шутками.

В мероприятии приняли участие министр молодежи и спорта Фарид Гаибов, заместитель министра Мариана Василева, а также члены семьи пилота Игоря Кшнякина, которому посмертно присвоено звание «Национальный Герой».