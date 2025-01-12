 В Газахе 25-летняя женщина скончалась от отравления крысиным ядом | 1news.az | Новости
Azərbaycanca
AZ
Azərbaycanca
XроникаПолитикаОбществоNews HUB 1news TV
Общество

В Газахе 25-летняя женщина скончалась от отравления крысиным ядом

First News Media22:40 - 12 / 01 / 2025
В Газахе 25-летняя женщина скончалась от отравления крысиным ядом

В Газахском районе произошел трагический инцидент.

Как передает 1news.az со ссылкой на АПА, 25-летняя жительница села Даш Салахлы А.Алиева отравилась крысиным ядом.

Женщину срочно доставили в больницу, однако, несмотря на усилия врачей, спасти ее не удалось.

Обстоятельства, при которых произошло отравление, пока остаются неизвестными. На месте происшествия работают сотрудники соответствующих структур.

По данному факту ведется расследование.

Поделиться:
610

Актуально

Общество

На азербайджано-иранской границе произошло землетрясение

Политика

Назначен новый посол Израиля в Азербайджане

Общество

В Азербайджане на дорогах снизится дальность видимости

Общество

Umico.az в Шуше: Новый шаг в развитии электронной коммерции - ФОТО

Общество

На азербайджано-иранской границе произошло землетрясение

В Газахе 25-летняя женщина скончалась от отравления крысиным ядом

В Баку произошел пожар в жилом доме

В Азербайджане на дорогах снизится дальность видимости

Выбор редактора

Ильхам Алиев дал интервью гендиректору информагентства «Россия сегодня» - ФОТО - ВИДЕО

Гейдар Алиев и борьба за Карабах с советских времен до эпохи независимости

Судебное дело Пелико, от которого стынет кровь, как свидетельство моральной деградации либерального мира

Каспийские тюлени: численность, угрозы и возможные пути спасения – ИНТЕРВЬЮ с Тариэлем Эйбатовым – ФОТО

Парижское климатическое соглашение: как мир сражается за температурный баланс – ФОТО – ВИДЕО

Новости для вас

Погода на четверг: В Азербайджане температура воздуха опустится до -8°С

В Баку будет построено 10 новых станций метро

Министерство транспорта Казахстана сделало новое заявление по «черным ящикам» азербайджанского самолета

Представлена карта новых станций бакинского метро - ФОТО

Последние новости

На азербайджано-иранской границе произошло землетрясение

Сегодня, 00:25

В Хорватии по итогам президентских выборов лидирует Зоран Миланович - ОБНОВЛЕНО

Сегодня, 00:05

Назначен новый посол Израиля в Азербайджане

12 / 01 / 2025, 23:40

В Италии снежная лавина снесла пятерых человек: трое из них погибли

12 / 01 / 2025, 23:20

Маск: причина пожаров в Лос-Анджелесе кроется не в изменениях климата

12 / 01 / 2025, 22:55

В Газахе 25-летняя женщина скончалась от отравления крысиным ядом

12 / 01 / 2025, 22:40

Власти Сирии решили сделать образование бесплатным

12 / 01 / 2025, 22:10

Вэнс считает, что Байден оставляет Трампу экономическую катастрофу

12 / 01 / 2025, 21:40

Состоялось новогоднее представление «Волшебный мир ребенка» - ФОТО

12 / 01 / 2025, 21:15

В Баку произошел пожар в жилом доме

12 / 01 / 2025, 20:45

В Сирии освободили 360 арестованных в ходе беспорядков в Хомсе

12 / 01 / 2025, 20:10

Лавров созвонился с главой МИД Турции по поводу Украины и Сирии

12 / 01 / 2025, 19:40

Советник Трампа сообщил о подготовке встречи с Путиным

12 / 01 / 2025, 19:25

Словацкой делегации не разрешили пролететь в РФ через Польшу

12 / 01 / 2025, 19:00

Германия выделит Сирии дополнительную гумпомощь в размере €50 млн

12 / 01 / 2025, 18:30

В Азербайджане на дорогах снизится дальность видимости

12 / 01 / 2025, 18:00

Глава МИД Турции встретился с европейскими коллегами

12 / 01 / 2025, 17:45

На генконсульство Венесуэлы в Португалии напали на фоне инаугурации Мадуро

12 / 01 / 2025, 17:35

ЕС готов усилить поддержку нормализации отношений между Азербайджаном и Арменией - Магдалена Гроно

12 / 01 / 2025, 17:20

Президент Сербии выразил благодарность Азербайджану

12 / 01 / 2025, 17:00
Все новости
2024 год глазами азербайджанских студентов: И их планы на будущее - ВИДЕООПРОС
1news TV

2024 год глазами азербайджанских студентов: И их планы на будущее - ВИДЕООПРОС

Новый год уже совсем близко, а это означает, что пришло время подвести итоги года уходящего. Команда 1news.az отправилась в Бакинский государственный20 / 12 / 2024, 16:19
МОЯ ШКОЛА. «Важнее академических достижений – правильная организация досуга учащихся» – Один день в школе №18 – ВИДЕОРЕПОРТАЖ

МОЯ ШКОЛА. «Важнее академических достижений – правильная организация досуга учащихся» – Один день в школе №18 – ВИДЕОРЕПОРТАЖ

04 / 10 / 2024, 11:00
Снова в школу: Во сколько обойдется подготовка детей к новому учебному году? – ВИДЕОРЕПОРТАЖ

Снова в школу: Во сколько обойдется подготовка детей к новому учебному году? – ВИДЕОРЕПОРТАЖ

30 / 08 / 2024, 17:55
ПАРКИ БАКУ. Каким стал парк Нариманова после капитального ремонта? – ФОТО – ВИДЕО

ПАРКИ БАКУ. Каким стал парк Нариманова после капитального ремонта? – ФОТО – ВИДЕО

09 / 08 / 2024, 09:31
Елена Эйвазлы-Сидоренко: о тяжелом детстве, подставах на телевидении и Школе блогеров - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

Елена Эйвазлы-Сидоренко: о тяжелом детстве, подставах на телевидении и Школе блогеров - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

06 / 08 / 2024, 09:50
Ностальгическое путешествие в прошлое – ВИДЕОРЕПОРТАЖ из Музея железных дорог Азербайджана

Ностальгическое путешествие в прошлое – ВИДЕОРЕПОРТАЖ из Музея железных дорог Азербайджана

29 / 05 / 2024, 10:23