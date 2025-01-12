В Газахе 25-летняя женщина скончалась от отравления крысиным ядом

В Газахском районе произошел трагический инцидент.

Как передает 1news.az со ссылкой на АПА, 25-летняя жительница села Даш Салахлы А.Алиева отравилась крысиным ядом.

Женщину срочно доставили в больницу, однако, несмотря на усилия врачей, спасти ее не удалось.

Обстоятельства, при которых произошло отравление, пока остаются неизвестными. На месте происшествия работают сотрудники соответствующих структур.

По данному факту ведется расследование.