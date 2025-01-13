Установлена личность человека, сгоревшего в автомобиле

На днях была установлена личность человека, чье обгоревшее тело было найдено в автомобиле в поселке Химиков города Сумгайыт.

Как сообщает 1news.az со ссылкой на Qafqazinfo.az, им оказался Фикрет Фикрет оглы Гасанлы, 1986 года рождения.

По словам владельца автомобиля, он не знал этого человека ранее.

Он также отметил, что припарковал машину у дома, а когда ночью узнал о пожаре, вышел на улицу и увидел, что в салоне автомобиля начался огонь.

В настоящее время рассматриваются версии, что погибший стал жертвой преступления или сам оказался в машине с какой-то иной целью, что и привело к его смерти.

Напомним, что также стали известны некоторые подробности данного происшествия.

Сообщается, что человек, который сгорел в автомобиле, был наркозависимым.

Фикрет Гасанлы, проживающий в поселке Химиков, ночью, увидев машину на улице, разбил стекло и проник в салон. Чтобы защититься от холода, он развел огонь внутри автомобиля и уснул. В результате возгорания салона автомобиль, принадлежащий Р. Назирову, полностью пришел в негодность, а Фикрет, не сумевший выбраться из машины, сгорел заживо.