В деле об убийстве жителя Сальянского района появились новые обстоятельства

В деле об убийстве жителя Сальянского района Рояла Гусейнова, чье тело было найдено расчлененным в коллекторе, выявлены новые обстоятельства.

Как сообщает 1news.az со ссылкой на пресс-службу Генеральной прокуратуры, в совершении преступления теперь подозревают несовершеннолетнего сына погибшего, а не его супругу.

В результате совместных действий прокуратуры и полиции было установлено, что житель Сальянского района Роял Гусейнов (1984 г.р.), который числился пропавшим без вести с 18 декабря прошлого года, был умышленно убит. После извлечения его останков с участием прокурора-криминалиста и эксперта назначены необходимые экспертизы.

На начальном этапе следствия подозрение в убийстве пало на супругу погибшего Метанет Гусейнову (1986 г.р.), ее задержали. Однако в ходе следственных мероприятий были выявлены доказательства, подтверждающие причастность к преступлению несовершеннолетнего сына погибшего.

М.Гусейнова была освобождена, а несовершеннолетний подозреваемый привлечен в качестве обвиняемого. По ходатайству следователя и представлению прокурора, осуществляющего процессуальное руководство, в отношении задержанного избрана мера пресечения в виде ареста. Расследование по делу продолжается.

Отметим, что инцидент произошел в декабре прошлого года в селе Ени Улуханлы. Предположительно, мужчина был убит выстрелом из охотничьего ружья. Расчлененное тело Гусейнова было выброшено в коллектор на территории села.