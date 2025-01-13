В Армении опасаются проблем из-за возможного выхода из ЕАЭС

Министерство финансов Армении анализирует возможные риски выхода из ЕАЭС.

Об этом заявил глава ведомства Ваге Ованисян на брифинге в понедельник, передает Sputnik-Армения.

Министр пояснил, что в задачи Минфина входит также изучение макроэкономических рисков, включая теоретические сценарии. Однако публиковать такие анализы нецелесообразно, поскольку большинство из них носит исключительно гипотетический характер.

На вопрос о возможных рисках для экспорта в случае выхода из ЕАЭС Ованисян ответил, что такие очевидны.

«Основная часть нашего экспорта идет в страны ЕАЭС, поэтому выход из союза неминуемо создаст проблемы», — отметил он.

Напомним, что 9 января правительство Армении одобрило законопроект «О начале процесса вступления Армении в Евросоюз» и направило его в парламент. Тогда же премьер-министр Никол Пашинян заявил, что этот документ не следует воспринимать как заявку на вступление в ЕС. Его цель — продемонстрировать готовность Армении к углубленному сотрудничеству и совместной проработке плана действий.

По словам премьера, только после переговоров станет ясно, выносить ли вопрос о вступлении в ЕС на референдум.

В то же время вице-премьер России Алексей Оверчук заявил, что членство в ЕАЭС и ЕС несовместимо, поскольку оба союза требуют отсутствия таможенных границ и свободного передвижения товаров, услуг и рабочей силы.

Кремль подтвердил эту позицию через своего представителя Дмитрия Пескова.