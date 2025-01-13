В Баку началась подготовка к 35-й годовщине трагедии 20 Января - ФОТО

На Аллее шехидов в Баку стартовали подготовительные работы к 35-й годовщине трагедии 20 Января.

Как сообщает 1news.az со ссылкой на Report, традиционно у входа на Аллею в рамках подготовки ко Дню всенародной скорби будут созданы цветочные композиции.

Для этих работ привлекаются опытные ландшафтные дизайнеры и специалисты.

Напомним, что в ночь с 19 на 20 января 1990 года руководство СССР, нарушив международное право и законы страны, без предупреждения ввело чрезвычайное положение в Баку. В результате военной агрессии, в которой участвовали части советской армии, спецподразделения, крупный контингент внутренних войск и даже военнослужащие запаса из других регионов СССР с компактным проживанием армян, в Баку была совершена расправа над мирным населением. Сотни людей погибли, были ранены или пропали без вести.

Фото: Мухаммед Агаев