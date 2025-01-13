Ожидаются ли магнитные бури на Земле в ближайшие дни?

Вероятность того, что крупная корональная дыра на Солнце вызовет сильные магнитные бури, крайне мала.

Как сообщает 1news.az со ссылкой на российские СМИ, об этом сообщил Сергей Богачев, руководитель Лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований Российской академии наук (ИКИ РАН).

По словам ученого, корональные дыры обычно являются противоположностью солнечной активности и возникают в период спокойного Солнца.

«После активного начала года Солнце значительно успокоилось, и на этом фоне образуются такие явления», - отметил Богачев.

Он добавил, что основным результатом появления корональных дыр является увеличение скорости солнечного ветра в околоземном пространстве. Эта скорость уже должна возрасти с 400 до 600 км в секунду и оставаться на этом уровне в течение недели. Однако, как подчеркнул специалист, такой рост не несет опасности.

Корональные дыры могут вызывать бури до третьего уровня, но на данный момент информации недостаточно для точного прогноза, заключил Богачев.