Советник Трампа заявил, что тот не будет исключать применение силы в Гренландии

Избранный президент США Дональд Трамп не исключает какие бы то ни было варианты решения проблем с Гренландией, так как речь идет о принципиально важной теме, заявил его будущий советник по нацбезопасности Майк Уолц.

"Президент всегда будет рассматривать все возможные варианты", - сказал он в воскресенье в интервью ABC, отвечая на вопрос, действительно ли Трамп не исключает использование армии для обеспечения контроля над Гренландией.

"Когда речь заходит о важных для обороны США вопросах, то для верховного главнокомандующего их решение становится первостепенной задачей", - добавил Уолц.

При этом он подчеркнул, что США могут и через дипломатию прийти к важным договоренностям с Гренландией.

"Существует масса вариантов, предусматривающих внесение поправок в существующие договоренности", - считает он.

В частности, Уолц предположил, что в случае независимости Гренландии от Дании появятся и новые возможности для решения проблем с Вашингтоном. По его словам, у армии Дании в Гренландии "лишь пара человек на собачьих упряжках". "И при этом мы видим Россию с ее 60 ледоколами, крупные запасы важнейших полезных ископаемых, углеводородов (в Гренландии - ИФ). Также мы видим, как на севере, по мере таяния ледников, образовываются новые судоходные маршруты", - добавил он.

Ранее Трамп предположил, что Гренландию стоило бы включить в состав США, так как это соответствовало бы национальным интересам Вашингтона. При этом он не стал исключать, что может пойти на применение военной силы для достижения этой цели. Это вызвало беспокойство в Дании и в других странах Европы. Власти Гренландии отмечали, со своей стороны, что стремятся в будущем к независимости от Копенгагена, но не для того, чтобы войти в состав США.

Источник: Интерфакс