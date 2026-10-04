В Баку и на Абшероне завтра местами пройдут дожди

В Баку и на Абшеронском полуострове 5 октября местами ожидаются дожди.

Согласно прогнозу Национальной службы гидрометеорологии, в течение дня будет преобладать переменная облачность, погода в основном ожидается без осадков, однако вечером в отдельных районах возможны дожди.

Северо-западный ветер днем сменится юго-восточным.

Температура воздуха ночью составит 12-15 градусов тепла, днем — 18-22 градуса.

Атмосферное давление понизится с 770 до 766 мм ртутного столба, относительная влажность составит 60-70%.

В регионах Азербайджана погода будет преимущественно без осадков. В отдельных районах Лянкяран-Астаринского региона ожидаются кратковременные дожди с грозами.

Ночью и утром местами возможен туман.

Температура воздуха в регионах ночью составит 9-14 градусов тепла, днем — 18-23 градуса. В горах ночью ожидается от 2 градусов мороза до 3 градусов тепла, днем — 5-10 градусов тепла.