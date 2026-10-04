В Грузии задержали 80 человек по делу о связях с

В Грузии в ходе масштабной полицейской операции задержаны 80 человек, которых подозревают в связях с так называемым "воровским миром".

Операцию в Тбилиси и регионах провели сотрудники Департамента центральной криминальной полиции МВД совместно с Генеральной прокуратурой.

Еще 14 фигурантам планируется предъявить обвинения.

Следствие утверждает, что задержанные причастны к деятельности преступных группировок и поддерживали связи с представителями криминальной среды.

Расследование продолжается.