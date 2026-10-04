В Грузии задержали 80 человек по делу о связях с
В Грузии в ходе масштабной полицейской операции задержаны 80 человек, которых подозревают в связях с так называемым "воровским миром".
Операцию в Тбилиси и регионах провели сотрудники Департамента центральной криминальной полиции МВД совместно с Генеральной прокуратурой.
Еще 14 фигурантам планируется предъявить обвинения.
Следствие утверждает, что задержанные причастны к деятельности преступных группировок и поддерживали связи с представителями криминальной среды.
Расследование продолжается.
340