В Китае праздничные каникулы вызвали масштабные заторы на автомагистралях - ВИДЕО - ФОТО

В Китае проходят длинные государственные каникулы — «Золотая неделя», приуроченная ко Дню образования КНР.

В этот период Министерство транспорта страны ожидает невероятный бум путешествий: свыше 2,13 миллиарда межгородских поездок за семь дней (почти 300 миллионов ежедневно).

Абсолютное большинство жителей — более 90% — отправились в путь на автотранспорте, чему способствовал введённый властями бесплатный проезд по платным магистралям для легковых машин.

В первый же день праздников на скоростные трассы выехало 71 миллион автомобилей. Настоящий рекорд зафиксировали на крупнейшем 36-полосном пункте оплаты «Учжуан» (граница провинций Аньхой и Цзянсу): за сутки через него прошло свыше 150 тысяч машин — фактически по два автомобиля в секунду. Вторую волну гигантских заторов ожидают 6 и 7 октября, когда потоки туристов устремятся обратно домой.