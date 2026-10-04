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Этой ночью Сатурн приблизится к Земле: какие астрономические явления ожидаются в октябре?

Редакция 1news22:10 - Сегодня
Этой ночью Сатурн приблизится к Земле: какие астрономические явления ожидаются в октябре?

В октябре земляне увидят сближение с Сатурном, Марс в скоплении Ясли и два метеорных потока.

4 октября Земля и Сатурн сблизятся до 1,26 млрд км. В этот период кольца и спутники последнего видны лучше. Чтобы разглядеть кольца, нужен оптический прибор с увеличением начиная с 20-кратного. Сатурн взойдет на востоке вечером, а около часа ночи будет на юге на высоте до 35 градусов.

Как передает 1news.az со ссылкой на myweekend.ru, об этом рассказал российский инженер учебной астрономической обсерватории Владилен Санакоев.

По его словам, в ночь на 5 октября Луна будет рядом с Марсом и поможет найти планету. Марс виден после полуночи низко над горизонтом на северо-востоке. 11 и 12 октября Красная планета пройдет через рассеянное скопление Ясли. В бинокль или телескоп будет видно, как Марс окружают сотни заметных звезд.

В ночь на 9 октября ожидается метеорный поток Дракониды, причем наблюдать его можно на протяжении всей ночи. "Иногда поток дает ливни с тысячами метеоров в час, но в этом году такого не прогнозируется", - сообщил Санакоев.

В ночь на 22 октября Земля пересечет пылевой шлейф кометы Галлея - поток Ориониды; его интенсивность достигнет 15-20 метеоров в час. Лучше наблюдать перед рассветом, когда точка вылета метеоров в созвездии Ориона поднимется высоко в южной части неба.

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