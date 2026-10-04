 Зидан поддержал Роналду | 1news.az | Новости
Azərbaycanca
Спорт

Зидан поддержал Роналду

Редакция 1news20:30 - Сегодня
Зидан поддержал Роналду

Главный тренер сборной Франции Зинедин Зидан оценил ситуацию вокруг португальского нападающего Криштиану Роналду.

Как передает 1news.az, об этом журналист Ильес Питерс сообщил на своей странице в социальной сети X.

"Криштиану Роналду? Нужно отдать должное его великой карьере. Мне посчастливилось работать с ним. Благодаря ему я завоевал невероятные трофеи. Я с большим уважением отношусь ко всем игрокам, и особенно к Криштиану", — написал он.

Отметим, что Роналду покинул расположение команды из-за конфликта с главным тренером Жоржи Жезушем. По слухам, нападающий принял решение завершить карьеру в национальной команде.

Напомним, Роналду и Зидан работали вместе в "Реале" с 2016 по 2018 год. За это время мадридский клуб стал чемпионом Испании и трижды выигрывал Лигу чемпионов.

Поделиться:
477

Актуально

Хроника

Соцсети Президента: «Если бы мы поддались эмоциям, сегодня, наверное, третья Арка ...

Общество

В Баку зафиксирован случай жестокого обращения с животным - ВИДЕО

Мнение

Азербайджан и Армения: мир или передышка перед реваншем?

В мире

В Баку и на Абшероне завтра местами пройдут дожди

Спорт

Зидан поддержал Роналду

Лига наций УЕФА: сборная Азербайджана одержала первую победу в сезоне

Азербайджанский дзюдоист Ахмед Юсифов стал чемпионом мира - ВИДЕО

"Барселоне" грозит исключение из Лиги чемпионов

Выбор редактора

Неуязвимый Инфантино не теряет позиций: о том, как Баку и Ташкент подтвердили наш прогноз о расколе в УЕФА и АФК

Yelo Bank обошел Unibank и снова возглавил индекс жалоб Центробанка Азербайджана

Идентичность «Сабаха» против модели Каррика: разбор поражения на Олд Траффорд

Застой рынка недвижимости в Азербайджане: застройщики повышают цены на квартиры при отсутствии роста продаж - АНАЛИТИКА

Без прежних берегов. Каспий меняется, можно ли это остановить? - ИНТЕРВЬЮ

Новости для вас

Неуязвимый Инфантино не теряет позиций: о том, как Баку и Ташкент подтвердили наш прогноз о расколе в УЕФА и АФК

Волейбольная сборная Азербайджана узнала соперников в отборе Евро

В Баку состоялась церемония открытия Кубка мира по плаванию

Азербайджанские теннисисты возвращаются из Тбилиси с 5 медалями

Последние новости

Адвокат выжившей после казни американки рассказал о ее состоянии

Сегодня, 22:40

В Китае праздничные каникулы вызвали масштабные заторы на автомагистралях - ВИДЕО - ФОТО

Сегодня, 22:20

Этой ночью Сатурн приблизится к Земле: какие астрономические явления ожидаются в октябре?

Сегодня, 22:10

Маск призвал отказаться от привычного сокращения для ИИ и заявил о переименовании SpaceXAI

Сегодня, 21:50

Появились новые подробности в связи с попыткой захвата самолета Flydubai

Сегодня, 21:30

Опубликован прогноз для метеозависимых людей на 5 октября

Сегодня, 21:10

Наводнения в Таиланде затронули свыше 3,26 млн человек

Сегодня, 20:50

Зидан поддержал Роналду

Сегодня, 20:30

Число погибших в результате крушения судна у берегов Северного Кипра возросло до 20

Сегодня, 20:10

В Гяндже двое несовершеннолетних отравились донером

Сегодня, 19:48

Лига наций УЕФА: сборная Азербайджана одержала первую победу в сезоне

Сегодня, 19:38

Азербайджанский дзюдоист Ахмед Юсифов стал чемпионом мира - ВИДЕО

Сегодня, 19:29

В Баку зафиксирован случай жестокого обращения с животным - ВИДЕО

Сегодня, 19:10

Трамп объявил о создании сил сверхразведки США

Сегодня, 18:55

В Турции произошла серия сильных землетрясений - ВИДЕО

Сегодня, 18:35

В Грузии задержали 80 человек по делу о связях с

Сегодня, 18:15

Азербайджан и Армения: мир или передышка перед реваншем?

Сегодня, 17:50

"Барселоне" грозит исключение из Лиги чемпионов

Сегодня, 17:38

Начался матч Лиги наций между Азербайджаном и Литвой

Сегодня, 17:15

Украина и Германия заключили соглашения на сумму более 8,5 млрд евро

Сегодня, 16:55
Все новости
«Я жду тебя с победой»: ветеран Эльмар Лятифов и его мама о 44 днях войны - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ
1news TV

«Я жду тебя с победой»: ветеран Эльмар Лятифов и его мама о 44 днях войны - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

За каждой победой стоят люди. Те, кто поднялся и пошел защищать Родину, те, кто не вернулся с поля боя и29 / 09 / 2026, 14:25
«Менее чем за сутки задача была выполнена»: Анар Гулиев - об антитеррористической операции и пути к Победе - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

«Менее чем за сутки задача была выполнена»: Анар Гулиев - об антитеррористической операции и пути к Победе - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

20 / 09 / 2026, 13:30
Звезда сериала «Mikrorayon» Орхан Искендерли: «Я научился у Азика командовать и контролировать свой гнев» - ФОТО - ВИДЕО

Звезда сериала «Mikrorayon» Орхан Искендерли: «Я научился у Азика командовать и контролировать свой гнев» - ФОТО - ВИДЕО

18 / 09 / 2026, 13:57
Efendi: «Алла Пугачева передала огромный привет Азербайджану, который очень любит» - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

Efendi: «Алла Пугачева передала огромный привет Азербайджану, который очень любит» - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

31 / 08 / 2026, 15:18
«Бухгалтер Тома» существует? Аскер Аскеров раскрыл секрет образа - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

«Бухгалтер Тома» существует? Аскер Аскеров раскрыл секрет образа - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

18 / 08 / 2026, 16:34
Линии разделяют: выйди из метро, сядь в автобус, да ещё и заплати! - ОПРОС

Линии разделяют: выйди из метро, сядь в автобус, да ещё и заплати! - ОПРОС

14 / 08 / 2026, 13:55