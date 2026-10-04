Зидан поддержал Роналду

Главный тренер сборной Франции Зинедин Зидан оценил ситуацию вокруг португальского нападающего Криштиану Роналду.

Как передает 1news.az, об этом журналист Ильес Питерс сообщил на своей странице в социальной сети X.

"Криштиану Роналду? Нужно отдать должное его великой карьере. Мне посчастливилось работать с ним. Благодаря ему я завоевал невероятные трофеи. Я с большим уважением отношусь ко всем игрокам, и особенно к Криштиану", — написал он.

Отметим, что Роналду покинул расположение команды из-за конфликта с главным тренером Жоржи Жезушем. По слухам, нападающий принял решение завершить карьеру в национальной команде.

Напомним, Роналду и Зидан работали вместе в "Реале" с 2016 по 2018 год. За это время мадридский клуб стал чемпионом Испании и трижды выигрывал Лигу чемпионов.