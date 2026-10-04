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Адвокат выжившей после казни американки рассказал о ее состоянии

Редакция 1news22:40 - 04 / 10 / 2026
Адвокат выжившей после казни американки рассказал о ее состоянии

Американка Криста Пайк, выжившая после введения двух доз смертельной инъекции в штате Теннесси, остается в критическом состоянии.

Как передает 1news.az, об этом заявил адвокат осужденной Стивен Фэрелл в эфире телеканала CNN.

"Она все еще в больнице, находится в критическом состоянии, подключена к аппарату вентиляции легких. Мы еще не знаем прогноза [в связи с состоянием ее здоровья] и, вероятно, не будем его знать еще несколько дней", - сказал юрист.

По его словам, врачи пока не раскрывают причины того, почему после двух доз смертельной инъекции Пайк осталась жива. Фэрелл добавил, что ему неизвестно, приходила ли его подзащитная в сознание после попытки казни.

30 сентября в тюрьме Нэшвилла Кристе Пайк ввели две дозы смертельной инъекции, однако осужденная осталась жива, при этом у исполнителей возникли сложности, и они израсходовали семь игл.

Ранее адвокаты указывали, что женщина болеет тромбоцитозом, при котором введение препарата может привести к образованию тромбов и дополнительным страданиям.

Пайк должна была стать первой более чем за 200 лет казненной в штате Теннесси женщиной.

После неудачи губернатор штата Билл Ли распорядился провести расследование и отменил еще одну смертную казнь, которая должна была состояться в 2026 году.

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