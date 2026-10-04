Азербайджан и Армения: мир или передышка перед реваншем?

О будущем армяно-азербайджанского мира сегодня говорят много. Но гораздо важнее услышать, каким это будущее видят те, кто находится внутри армянского политического поля и близок к нынешней власти. Потому что за дипломатическими формулами может скрываться совершенно разное понимание того, чем должен стать нынешний мир - окончательным урегулированием или всего лишь передышкой.

Именно поэтому слова Нерсеса Копаляна - аналитика и, как его называют, закулисного советника Никола Пашиняна, - заслуживают внимания.

Говоря о нынешнем состоянии армянского общества, Копалян напоминает о поколении, которое выросло с идеей сохранения так называемого «Арцаха», пережило травмы 2016, 2020 и 2023 годов. По его словам, сегодня армянское общество занято прежде всего тем, чтобы справиться с реальностью и собственным выживанием. Но подавленная травма, утверждает он, никуда не исчезает, она порождает коллективный гнев.

Дальше звучит уже гораздо более тревожный прогноз. Копалян считает, что лет через 15–20, когда, по его мнению, в Азербайджане начнется смена власти и нынешняя система окажется в иной политической ситуации, подавленные в армянском обществе разочарование, гнев и травма могут вновь оформиться в политическое действие. Он открыто говорит о возможном возрождении армянского национализма и связанных с ним претензий.

Вот здесь и возникает вопрос, который Азербайджан не может игнорировать. Если реваншистские настроения рассматриваются не как пережиток прошлого, а как потенциальная политическая сила будущего, то разговор о мире нельзя сводить к прекращению стрельбы. Мир должен исключать возможность того, что через одно-два поколения сегодняшние договоренности будут объявлены временной несправедливостью, которую необходимо исправить.

Отсюда и позиция Азербайджана относительно Конституции Армении. Баку настаивает на устранении из нее положений, содержащих территориальные притязания к Азербайджану, именно для того, чтобы лишить возможный реваншизм правовой основы. Если стороны действительно хотят окончательного мира, у будущих поколений не должно оставаться государственного и юридического инструмента для возвращения к территориальным требованиям.

Позиция Азербайджана при этом совершенно определенна и в другом отношении: война не является самоцелью. Президент Ильхам Алиев, выступая на VIII съезде правящей партии, заявил, что Азербайджан, нанеся в войне поражение врагу, не дал волю эмоциям. Он сумел остановиться, несмотря на то что этот враг причинял страдания азербайджанскому народу в течение 30 лет. «Остановиться в нужный момент, добиться мира, чтобы больше не проливалась кровь. Потому что нам не нужна вечная война, это был не наш выбор» - подчеркнул глава государства.

Далее он добавил: «Во Второй Карабахской войне мы остановились в нужный момент, и в сентябре 2023 года также остановились в нужный момент. В политике нет места эмоциям. Если бы мы поддались эмоциям, то сегодня, наверное, третью Арку Победы воздвигли бы в центре Иревана».

Эти слова особенно важны сегодня - в контексте сказанного придворным армянским аналитиком. Азербайджан показал, что способен действовать исходя из политического расчета, а не из желания вести бесконечную войну. Но прекращение боевых действий не означает согласия на сохранение предпосылок для нового конфликта. Тем более когда в самом армянском политическом поле уже звучат рассуждения о возможном возвращении национализма и территориальных претензий в будущем.

Армянское общество вправе помнить свою историю и переживать собственную трагедию, в которую его ввергли идеологи «миацума». Но память не должна превращаться в политическое обязательство будущего поколения вновь претендовать на чужую землю. Национальная травма не может становиться программой новой войны. Реваншизм должен быть исключен из политической жизни, если речь действительно идет о прочном мире на Южном Кавказе.

Слова Копаляна лишь подтверждают, почему Баку настаивает не на декларативном, а на юридически закрепленном мире. Азербайджан уже однажды проявил волю, добился своих целей и остановился. Теперь Армении предстоит доказать, что она тоже выбирает мир - не как паузу перед возможным реваншем, а как окончательное принятие новой реальности