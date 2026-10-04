Маск призвал отказаться от привычного сокращения для ИИ и заявил о переименовании SpaceXAI

Американский предприниматель Илон Маск призвал отказаться от привычного сокращения ИИ для искусственного интеллекта и отныне называть его суперинтеллектом.

Как передает 1news.az, об этом он написал в социальной сети X.

В конце сентября президент США Дональд Трамп подписал указ, предписывающий американским органам власти называть искусственный интеллект «суперинтеллектом».

Маск поддержал это решение. «Никакого больше ИИ. СИ. Так лучше», — подчеркнул бизнесмен в своей публикации.

Кроме того, Маск сообщил, что подразделение американской космической компании SpaceX, занимающееся ИИ, будет переименовано после указа президента США о «суперинтеллекте».

«Да, мы сделаем такое изменение», — отметил миллиардер в соцсети X, отвечая на публикацию одного из пользователей, спросившего о возможности переименования SpaceXAI.

SpaceX — американская компания, производитель космической техники. Основана Маском в 2002 году.