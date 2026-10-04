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Появились новые подробности в связи с попыткой захвата самолета Flydubai

Редакция 1news21:30 - Сегодня
Появились новые подробности в связи с попыткой захвата самолета Flydubai

Второй пилот авиакомпании Flydubai, подозреваемый в попытке захватить управление самолетом, вероятно, действовал в одиночку.

Как передает 1news.az, об этом сообщил телеканал CNN со ссылкой на источники.

"Международные следователи все еще работают над установлением его мотива, однако официальное лицо из Израиля сообщило, что информация, полученная в ходе расследования, позволяет предположить, что подозреваемый действовал в одиночку", - говорится в заявлении.

Кроме того, агентство Associated Press со ссылкой на источники сообщило, что власти Объединенных Арабских Эмиратов передали полные списки с данными пассажиров и членов экипажа самолета авиакомпании Flydubai, совершившего экстренную посадку 30 сентября, еще до самого инцидента.

Переданные списки содержали среди прочего данные относительно гражданства пилотов. Несмотря на то, что попытавшийся захватить управление самолетом второй пилот оказался гражданином Омана, у которого нет дипломатических отношений с Израилем, израильские органы не передавали возражений властям ОАЭ относительно состава экипажа рейса Дубай - Тель-Авив.

Ранее в четверг израильский премьер-министр Биньямин Нетаньяху напомнил, что, согласно договоренностям с иностранными авиакомпаниями, пилоты из стран без дипотношений с еврейским государством не должны летать на территорию Израиля.

Комментируя информацию по переданным спискам, министр транспорта Израиля Мири Регев заявила, что ее ведомство не получало список пассажиров и членов экипажа, поскольку проверкой должны были заниматься израильские службы безопасности. Глава отдела авиабезопасности Минтранса Израиля Двир Рубинштейн отметил, что, как правило, израильские власти полагаются на проверки со стороны служб безопасности стран, к которым приписана авиакомпания, поскольку за рубежом возможности органов еврейского государства ограничены.

30 сентября самолет авиакомпании Flydubai подал сигнал о захвате и пропал с радаров. Позднее он совершил экстренную посадку в Саудовской Аравии.

По предварительным данным, второй пилот пытался устроить авиакатастрофу, однако капитан воздушного судна помешал ему, но был серьезно ранен. Обезвредить нападавшего помогли пассажиры. Власти Израиля допускают, что случившееся могло быть актом терроризма.

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