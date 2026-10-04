Трамп объявил о создании сил сверхразведки США

Президент США Дональд Трамп объявил о создании американских сил сверхразведки SIF.

Как передает 1news.az, об этом он написал в социальной сети Truth Social.

«Перед силами сверхразведки поставлена задача координировать усилия федерального правительства по обеспечению того, чтобы Америка продолжала лидировать в мире в области сверхразведки», — говорится в сообщении.

По словам Трампа, SIF будет координировать взаимодействие правительства США с потребителями, общественными и религиозными организациями. Также будет вестись согласование сотрудничества с занимающимися разработкой искусственного интеллекта компаниями и поставщиками критически важной инфраструктуры.