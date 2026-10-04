В Гяндже двое несовершеннолетних отравились донером

В Гяндже двое несовершеннолетних попали в больницу с пищевым отравлением после употребления донера.

Как сообщает 1news.az со ссылкой на АПА, пострадавшими оказались 15-летние Т.Алмамедов и М.Салманлы.

По предварительным данным, подросткам стало плохо вскоре после того, как они съели донер.

С симптомами отравления пострадавшие были экстренно госпитализированы. Врачи оказали им необходимую медицинскую помощь, на данный момент состояние пациентов оценивается как удовлетворительное.

На место происшествия выехали сотрудники профильных государственных служб. По факту отравления проводится проверка.